Украина Генштаб ВСУ отреагировал на переименование полков РФ - началась декоммунизация

2018-07-03 15:13 225

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил в своем Facebook, что подписал приказ, который четко регламентирует выполнение командирами ВСУ всех уровней управления закона Украины Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики.

Также Муженко подчеркнул, что присвоение частям российской армии названий украинских городов никак не влияет на Вооруженные силы Украины, которые имеют собственные военно-исторические традиции.

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"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения.

Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", – заявил начальник Генштаба.