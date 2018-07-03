Политика Путин готовится к войне с Украиной? В армии РФ появились Житомирский, Нежинский и Львовский танковые полки

2018-07-03 09:40 306

Неожиданное переименование больших подразделений российской армии вызвало бурные дискуссии не только в соцсетях, но и среди экспертов, а также военных аналитиков.

Президент РФ подписал указы о присвоении наименований целого ряда частей российской армии, в том числе именами таких городов Украины как Львов, Житомир и Нежин. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Указы подписаны Путиным 30 июня 2018 года и уже вступили в силу. Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский»

Официально сообщается, что в наименования полков три украинских города были включены, потому что в их освобождении эти полки якобы участвовали в годы Второй мировой войны. Некоторые полки также были названы на честь городов Белоруссии ( Витебск, Кобрин, Слоним), Польши (Варшава) и даже Германии (Берлин).

При этом эксперты усмотрели в переименовании российских военных подразделений не только попытку традиционного для путинского режима отсыла к теме "деды воевали".

Есть также мнение, что это является частью также присущей современной России подготовки к открытой войне с Украиной. Соответственно тому, как во времена все той же Второй мировой фронты носили названия направлений - "Украинский", "Белорусский" и т.п. Не исключено, что "стратеги" Путина решили поступить аналогичным образом. К тому же очень сложно поверить, что в нынешней политической ситуации, Москва вдруг решила присвоить целому полку своей армии имя столь "обожаемого" россиянами украинского города Львова.