Украина видео С начала года Порошенко задекларировал почти 7 млн доходов по процентам от вкладов

2018-07-03 12:43 135

Президент Петр Порошенко задекларировал еще более 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, президент задекларировал суммарно 1 068 457 гривен доходов от банковских вкладов: 559 459 гривен, 298 378 гривен и дважды по 105 310 гривен процентов от МИБ.

Таким образом, с начала года Порошенко задекларировал суммарно около 7 млн гривен процентного дохода от вкладов в этом банке.