Политика Трамп направил лидерам стран НАТО гневные письма из-за не выполненных обещаний

2018-07-04 14:15 231

Дональд Трамп направил лидерам стран-участниц НАТО письма, в которых выразил разочарование, что некоторые участники альянса не повысили расходы на оборону.

По данным The New York Times, письма были разосланы еще в июне. Их, в частности, получили лидеры Германии, Бельгии, Норвегии, Канады.

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"Как мы обсудили это в ходе вашего визита в апреле, в США растет разочарование из-за того, что некоторые союзники не увеличили (расходы на оборону), как обещали", − приводятся слова Трампа из письма канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

В сообщении лидер США также указал, что недостаточные оборонные бюджеты негативно сказываются на безопасности НАТО и провоцируют союзников альянса не выполнять обещания, подражая отказавшимся странам.

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Отмечается, что похожие формулировки Трамп использовал в письмах к лидерам других стран НАТО.