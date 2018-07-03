Политика Глава МИД Польши о саммите Трампа с Путиным: опасения оправданны

2018-07-03 17:05 108

 

Встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина — это очень важное событие, но пока сложно прогнозировать возможные последствия.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Европейская правда со ссылкой на Interia.

«Некоторые опасения по поводу возможной перезагрузки в отношениях Вашингтон-Москва является, однако, оправданными», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

«В целом, переговоры, желание президента Трампа склонить Путина к изменению политики не заслуживает критики. Но посмотрим, каким будет результат. Слишком рано что-либо прогнозировать», — отметил министр.

По его словам, развитие событий будет определять «в некотором смысле» и польскую политику.

«Пока мы выступаем за то, чтобы придерживаться санкций, мы требуем, чтобы Россия придерживалась норм международного права — это наша позиция в рамках ЕС и в рамках Североатлантического альянса и в отношениях с другими государствами, такими как США», — отметил министр. Он добавил, что если бы Россия изменила свою политику, в частности в отношении Украины, это дало бы шанс для определенного прорыва.

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