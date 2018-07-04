Экономика Порошенко утвердил закон о валюте

2018-07-04 18:30 225

Новый закон о валюте и валютных операциях вступит в силу после полугодичного переходного периода.

Президент Петр Прошенко подписал закон о валюте. Об этом в среду, 4 июля, он сообщил в Twitter.

"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша совместная победа", - написал президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса.

Также во время встречи президент внес в парламент закон о налоге на выведенный капитал.

Отметим, закон вводит новый режим валютного регулирования. Документом предусмотрено определение категориально-терминологического аппарата валютного регулирования, установление общего режима проведения валютных операций на территории Украины, деталей осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведения операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Закон заменит устаревший декрет Кабинета министров О системе валютного регулирования и валютного контроля 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Закон вступит в силу на следующий день после его публикации и вводится в действие через семь месяцев переходного периода, за шесть из которых Национальный банк доработает свои нормативно-правовые акты и обнародует их для заблаговременного ознакомления.

В частности, по новому закону банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменит установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон отменит валютный контроль мелких расчетов, оставив только уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.

Верховная Рада приняла закон о валюте 21 июня.