Политика Guardian: У Путина есть методы КГБ, чтобы заткнуть Трампа за пояс

2018-07-04 19:31 213

 

Обозреватель британской газеты Guardian считает, что встреча в Хельсинки заведомо неравна и победит Путин

На встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным будет только один победитель - тот, кто любит фотографироваться с обнаженным торсом верхом на лошади, а не тот кто объезжает гольф-поля. Об этом пишет в колонке для газеты Guardian обозреватель, экс-главред Le Monde Натали Нугайред.

Саммит Россия-США будет первой встречей "националистических популистов", считает она.

"В Хельсинки Путин применит инструментарий КГБ, который усвоил в юности, чтобы заткнуть за пояс Трампа. Путину будет легко использовать невежество, тщеславие и самодовольство Трампа. И он будет наслаждаться тем фактом, что Трамп в Хельсинки будет непредсказуемым для своих же советников и вообще для союзников США", - пишет Нугайред.

Обозреватель считает, что встреча в Хельсинки будет заведомо неравной. Путин стоит во главе жесткой структуры власти, военного самодержавия. А Трамп ограничен Конгрессом, что показывают санкции против РФ, которые Трамп самолично отменить не может.

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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