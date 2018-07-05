фото-видео фото Рианна, Baby Ariel и Кайли Дженнер - названы самые влиятельные люди в Сети

2018-07-06 15:45 195

Журнал Time назвал самых влиятельных людей Интернета в 2018 году. Перечень включил 25 имен популярнейших персон Сети. В их число вошли певица Рианна, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, а также президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что Рианна была включена благодаря Instagram-публикации, которая обвалила акции Snapchat на 4%.

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер покорила Сеть снимком своей новорожденной дочери. Фото стало рекордсменом по популярности.

Попали в список 17-летняя певица Ариэль Мартин, более известная как Baby Ariel и студенты-активисты из Паркленда, которые выступают за ужесточение контроля над оборотом оружия.

Дональд Трамп был включен благодаря своим неоднозначным заявлениям, которые любит делать в Twitter.

Также вошли поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, один из самых высокооплачиваемых звезд YouTube шестилетний Райан (Ryan ToysReview), анонимный блогер Q, звезды YouTube Логан и Джейк Пол, активисты против политики "нулевой толерантности" Шарлотта и Дейв Виллнер, японская модель плюс-сайз Наоми Ватанабэ.

Кроме того, значатся в перечне комедийный дуэт Дэниел Бейкер и Джоел Мартинез, мама-блогер Сиа Купер, студент Роланд Сабо, разместивший в сети аудиозапись Yanny или Laurel?, блогер из Саудовской Аравии Иман аль-Нафьян, комик Скотт Роговски, блогер Шон Кинг, фэшн-блогеры Тони Лю и Линдси Шуйлер, публицист Мэтт Драдж, фитнес-тренер Кайла Итсинес, стример Тайлер Ninja Блевин и виртуальный блогер Лил Мигела.

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