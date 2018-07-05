Курьезы фото Ученые нашли неисправимую ошибку во всех проектах полетов на Марс

2018-07-06 15:16 240

Группа ученых из Университета Нью-Гэмпшира в США установила, что воздействие радиации на астронавтов в ходе марсианского полета может оказаться намного более серьезным, нежели считалось ранее. Причиной стало снижение солнечной активности, благодаря чему ветер менее эффективно отражает космические лучи.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные CRaTER — прибора, который расположен на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Его главная задача - оценивать вредоносное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

Ученые заметили, что излучение объектов, расположенных за пределами Солнечной системы, усилилось. Причиной, по мнению специалистов, является аномальный по продолжительности период сниженной солнечной активности. В ходе исследования была также выявлена опасность и от самого солнца, за счет испускания высокоэнергетических частиц.

Каких технологий для покорения красной планеты из фильма Ридли Скотта «Марсианин» у человечества нет:

Руководитель лётными операциями NASA Роберт Фрост уверен, что взгляд создателей фильма на двадцать лет вперёд очень оптимистичен, и почти всё, что мы видим на экране, ещё находится на ранних стадиях разработки.

Защита от радиации

Один из самых важных вопросов, которые предстоит решить для полёта человека на Марс, это защита от радиации. В фильме «Марсианин» об этом нет упоминаний, не объясняется, какой механизм использует команда для защиты от излучения. Возможно, они используют новые материалы или медицинские техники, но на данный момент на Земле нет подобных решений. 

Корабль «Гермес»

Космический корабль, на котором астронавты курсируют между Землёй и Марсом, во многом похож на МКС. Мы видим подобные солнечные панели и куполы. Но в нём есть то, что пока мы не можем построить: в центре — вращающийся тор, который создаёт искусственную гравитацию для улучшения состояния экипажа и снижения воздействия невесомости на организм. Роберт Фрост пишет, что при создании такого механизма нужно продумать, как сделать возможным постоянный доступ экипажа, как заставить тор двигаться плавно. Уровень этой технологии — третий или четвертый.

«Гермес» использует ионные двигатели. «У нас есть ограниченный опыт работы с ними, но в очень маленьких масштабах. Увеличить их не так легко, много проблем предстоит решить». 

Инопланетный вездеход

Слева на фотографии — существующие прототипы роверов NASA. Справа — машина, которую использовали в фильме. Они не сильно различаются, но вариант в «Марсианине» — более продвинутый. Существующие сейчас роверы пока не проверены в подходящих условиях. Для обогрева в ровере главный герой использует РИТЭГ. Насколько это безопасно — рассказывается в этой статье.

Скафандр

В вакууме или близко к нему тело человека стремится расширяться, и скафандр должен это давление нейтрализовать. «Я не знаю, что делает этот скафандр из фильма. Я понимаю, что он обеспечивает давление, потому что в фильме показано, как оно снижается. Но он не выглядит создающим давление. Это какое-то высокотехнологичное вуду. У нас нет такой технологии», - уверен Фрост. 

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