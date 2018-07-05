Политика Медики нашли в теле младенца десять иголок

2018-07-05 18:00 204

 

Специалисты Национального медицинского центра в Душанбе обнаружили в теле ребенка возрастом девять месяцев десять игл. Об инциденте пишет Sputnik.

Так, во время рентген-обследования врачи нашли иглы в черепной части головы, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка. При помощи операции медики извлекли шесть посторонних предметов, еще четыре все еще в теле.

В нынешнее время сотрудники прокуратуры Ташлакского района Ферганской области устанавливают причины и обстоятельства попадания иголок в младенца.

Эксперты утверждают, что в том случае, если бы пациент сам проглотил острые металлические иголки - они повредили бы внутренние органы и застряли в желудочно-кишечном тракте, допускается версия попадания игл не без участия постороннего человека.

Подобный случай в нынешнем году был зафиксирован в Узбекистане. Тогда за девять часов операции медикам удалось достать из тела ребенка 13 иголок.

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