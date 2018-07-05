Политика Стало известно, когда Рада уйдет на каникулы

2018-07-05 17:05 135

Верховная Рада Украины на своем заседании в четверг, 5 июля, утвердила календарный план, согласно которому будет проводиться следующая, девятая сессия парламента. Согласно решению парламента, следующая сессия Верховной Рады начнется 4 сентября и завершится 18 января 2019 года. Его своими голосами поддержали 257 народных избранников.

Последнее заседание восьмой сессии пройдет в следующую пятницу, 13 июля. Депутаты смогут традиционно задать свои вопросы правительству.

Последний рабочий день депутатов – 20 июля, указано на сайте Рады. Последнюю неделю парламентарии будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

На предпоследней неделе работы в сессионном зале депутаты хотели избрать новый состав ЦИК, проголосовать за закон о блокировке сайтов без суда и отменить свою неприкосновенность. Однако, первые два законопроекта голосовать уже отказались.

Очередные выборы парламента девятого созыва должны пройти 27 октября 2019 года. Есть мнение, что ряд депутатов хотят проведения досрочных выборов.

Первое заседание согласительного совета пройдет 3 сентября, а 4 сентября состоится первое пленарное заседание девятой сессии. Всего на девятой сессии запланировано провести девять пленарных недель, в ходе которых предусмотрено девять "часов вопросов к правительству". Семь недель отведены для работы в комитетах, еще пять недель - для работы с избирателями.