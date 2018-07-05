Политика Готовы отдать 36 россиян: Геращенко написала письмо Грызлову

2018-07-05 19:00 102

Киев сделал новое заманчивое предложение Москве по обмену заложниками

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предложила российской стороне встретиться в Минске и обсудить вопрос обмена 36 россиян на политзаключенных украинцев. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, она написала письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову.

"Сегодня направила официальному представителю РФ в ТКГ в Минске Б. Грызлову письмо-напоминание, что мы до сих пор не имеем никакого официального ответа на предложение передать РФ 23 россиян для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля", – сообщила она.

Геращенко отметила, что на сегодняшний день Киев уже готов обменять 36 россиян на украинских политзаключенных.

"Также в этом обращении я указала господину Грызлову на следующее: компетентные органы Украины внимательно проанализировали просьбу российского омбудсмена Москальковой о посещении ею 50 человек, содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях. В этом списке выявлено еще 13 человек, которые признались, что имеют российское или двойное гражданство и мечтают, чтобы РФ о них вспомнила и забрала. Мы готовы и их передать РФ для освобождения наших. Предложила Грызлову провести расширенное заседание ТКГ в Минске с приглашением обмудсвумен Денисовой и Москальковой для обсуждения нашей инициативы передачи удерживаемых. Украина готова передать РФ 36 россиян ради освобождения наших из российских тюрем", – написала политик.

Вице-спикер Рады добавила, что собраться в Минске предложила 11 июля или в любой другой удобный для сторон день.