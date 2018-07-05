Политика В НАТО отказались от названия саммита с Украиной и Грузией, объявленного Сийярто

2018-07-05 18:30 99

В НАТО отказались от названия встречи с участием Украины и Грузии, в котором должно было содержаться упоминание «о безопасности на Черном море» в рамках саммита Альянса – раньше о названии с именно такой формулировкой объявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом свидетельствует официальная программа саммита 11-12 июля в Брюсселе, размещенная на сайте Альянса, передает Европейская правда.

Как известно, Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием президента Петра Порошенко. Будапешт дал согласие на встречу в формате Украина-Грузия-НАТО. Об этом глава МИД Венгрии лично заявил 22 июня по итогам встречи с украинским министром Павлом Климкиным на Закарпатье.

Тогда Сийярто признал, что Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате саммита — «заседание по безопасности на Черном море».

Источники «Европейской правды» подтверждают, что такое название действительно рассматривалось, но было заблокировано по требованию нескольких стран, которые были против саммита, название которого содержало бы упоминание о Черном море. Как известно, еще одной страной черноморского бассейна является Россия, она не была приглашена на саммит НАТО.

В обнародованной программе саммита заседание фигурирует под названием «Встреча Североатлантического Совета на уровне глав государств и правительств с Грузией и Украиной». Она состоится 12 июля в 8:45 по местному времени.

Пока не известно, будут ли на заседании приняты конкретные решения, ведь Венгрия пообещала блокировать любое решение по итогам встречи.

Перед заседанием генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Петр Порошенко выступят с совместным заявлением.