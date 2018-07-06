Политика Полиция раскрыла детали нового отравления ядом "Новичок" в Солсбери

2018-07-06 12:45 150

Мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания возле Солсбери, были отравлены паралитическим веществом "Новичок" после контакта с зараженным предметом.

"После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом", - сообщает Reuters, со сылкой на полицию Британии.

НОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ В СОЛСБЕРИ: ЭКСПЕРТИЗА ВЫЯВИЛА РОССИЙСКИЙ "НОВИЧОК"

Напомним, полиция графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери, похожего на отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Вчера были обнаружены без сознания мужчина и женщина в возрасте 40 лет. Оба являются гражданами Великобритании.

ПЛЕМЯННИЦА СКРИПАЛЯ СТАЛА КАНДИДАТОМ В ДУМУ ОТ ПАРТИИ ПУТИНА

В Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина, которые были обнаружены без сознания возле Солсбери, были отравлены паралитическим веществом "Новичок".