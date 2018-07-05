Мир Племянница отравленного в Солсбери Скрипаля стала кандидатом в думу от партии Путина

2018-07-05 09:38 102

Племянница отравленного "Новичком" в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория идет в депутаты областной думы. Причем, баллотируется от партии власти "Справедливая Россия".

Ярославское региональное отделение путинской  партии  уже выдвинуло Викторию Скрипаль кандидатом в депутаты.

"Виктория Скрипаль возглавила территориальную группу №10 на выборах в Ярославскую областную думу. Она патриот своей страны, и хочет помогать своему региону, в "Справедливой России" ее знают давно, она обращалась за помощью", - сообщил СМИ секретарь отделения партии Анатолий Каширин.

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Выборы в Ярославскую областную думу пройдут 9 сентября.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. В Великобритании тогда объявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. 

Ранее Великобритания дважды отказала в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в английском Солсбери двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Британский консулы сочли, что безработная и не имеющая сбережений Виктория, о чем она указала в своей первой анкете, не может приехать в страну, в которой ей, возможно, понадобилось бы провести несколько месяцев.

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