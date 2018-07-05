Мир Новое отравление в Солсбери: Экспертиза снова выявила российский яд "Новичок"

2018-07-05 13:16 135

Сегодня в Великобритании состоится экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок" двух людей в Эймсбери.

Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери, в местах, где пара появлялась перед отравлением.

Накануне министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в начале этого года.

Старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, обнаруженные 30 июня без сознания в городке близ Солсбери, были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом.

"Мы получили результаты исследований из Портон-Дауна мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было идентифицирован как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", - сказано в его заявлении.

В данное время полиция пытается- установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, поскольку нет свидетельств о том, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка" после отравления Скрипалей в Солсбери.