Мир Новое отравление в Солсбери: Экспертиза снова выявила российский яд "Новичок"

2018-07-05 13:16 135

Сегодня в Великобритании состоится экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом "Новичок" двух людей в Эймсбери. 

Полиция предупредила о мерах повышенной безопасности и выставила кордоны в Солсбери и Эймсбери, в местах, где пара появлялась перед отравлением.

Накануне министр внутренних дел Саджид Джавид заявил, что рабочей теорией является то, что этот инцидент был случайным, а не новым нападением, подобным тому, который совершили на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в начале этого года.

Старший специалист по борьбе с терроризмом в Великобритании Нейл Басу подчеркнул, что мужчина и женщина, обнаруженные 30 июня без сознания в городке близ Солсбери, были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом.

"Мы получили результаты исследований из Портон-Дауна мы можем подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", которое было идентифицирован как то же вещество, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей", - сказано в его заявлении.

В данное время полиция пытается- установить, как пострадавшие подверглись воздействию яда, поскольку нет свидетельств о том, что они посещали места, которые могли оказаться под воздействием "Новичка" после отравления Скрипалей в Солсбери.

 

Еще по теме

Британия сообщила о новых случаях отравления неизвестным веществом в Солсбери

2018-07-04 13:14 525

Названа причина массового отравления детей в частном спортлагере под Киевом

2018-07-04 11:12 525

Отравившие Скрипалей сейчас находятся под личной защитой президента РФ, - Скотленд-Ярд

2018-07-03 10:41 492

Порошенко нашел новый способ усилить давление ЕС и США на Кремль

2018-06-29 14:45 921

Еще новости в разделе "Мир"

Новое отравление в Солсбери: Экспертиза снова выявила российский яд "Новичок"

2018-07-05 13:16 135

Племянница отравленного в Солсбери Скрипаля стала кандидатом в думу от партии Путина

2018-07-05 09:38 288

видео Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music

2018-07-04 21:30 756

Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ

2018-07-04 17:30 612
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Новое отравление в Солсбери: Экспертиза снова выявила российский яд "Новичок" 2018-07-05 13:16 135
Племянница отравленного в Солсбери Скрипаля стала кандидатом в думу от партии Путина 2018-07-05 09:38 288
видео Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music 2018-07-04 21:30 756
Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ 2018-07-04 17:30 612

Лента

14:43 Глава МИД Украины призвал ЕС значительно усилить давление на Кремль
14:15 В Раде отреагировали на избиение в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба
13:42 Меркель потребовала не играть с пошлинами и не допустить торговой войны ЕС и США
13:16 Новое отравление в Солсбери: Экспертиза снова выявила российский яд "Новичок"
12:41 Сегодня Европарламент введет новые правила безвизовых путешествий
12:15 В оккупированном Крыму озвучили приговор Владимиру Балуху - 5 лет колонии и штраф
фото 11:40 У стен Рады протестуют Шахтеры - охрана парламента срочно усилена нацгвардией
11:14 Выяснилось, кто требовал и добился ареста украинского режиссера Олега Сенцова
10:39 У Гройсмана признали, что МВФ загнал Украину в долговую яму и поставил новый ультиматум
10:13 Киев передал в Международный суд списки иностранцев, которые воевали на Донбассе