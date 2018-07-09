Политика В Украине запретили леденцы от боли в горле

2018-07-09 20:30 309

 

Гослекслужба временно запретила реализацию и применение лекарственного средства Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом.

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом серии DG546. Об этом говорится в распоряжении Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками от понедельника, 9 июля.

Согласно документу, причина ограничения - несоответствие средства требованиям по регистрации препаратов.

Реализаторы должны проверить у себя наличие продукции указанной серии и при обнаружении образцов лекарства поместить препарат в карантин.

Ранее Гослекслужба временно запретила препарат Цефтриаксон производства Лекхим-Харьков из-за информации о летальном случае после применения.

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