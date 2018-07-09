Детали Порошенко «случайно» присвоил 15 млн. долларов, собранных для создания в Украине единой поместной православной церкви

2018-07-09 17:52 1059

 

Президент Петр Порошенко решил оставить себе 15 млн. долларов США, которые были собраны украинскими олигархами для создания в стране Единой помесной православной церкви. Об этом журналистам стало известно из достоверных источников.

Как оказалось, накануне визита Порошенко в Стамбул несколько богатейших людей Украины «сбросились», чтобы ускорить процесс создания Единой помесной православной церкви. Было собрано около 25 млн. долларов. Они предназначались как вознаграждение Константинопольскому патриарху Варфоломею за издание томоса об автокефалии украинской православной церкви. Однако, во время встречи 9 апреля Порошенко передал ему только 10 млн. долларов.
«Мне точно известно, что патриарх получил всего меньшую часть из того, что ему предназначалось. Куда делись еще 15 млн. долларов – неизвестно. Но, скорее всего, Порошенко просто присвоил их себе», - говорит источник.

То, как засуетилась нынешняя власть за попытками решений уже давно стоящих важных для страны и людей вопросов еще раз напоминает о приближающихся президентских выборах. Поражает, что даже тут, коснувшись темы церкви и веры, Петр Порошенко не обходится без коррупционных действий. Понятно, что сейчас Гарант готов пойти на все, лишь бы не потерять приносящую миллиардную прибыль власть - даже подкупать патриархов. Ведь сегодня абсолютно все социологические опросы говорят о том, что на второй срок Порошенко не проходит.

Напомним, что 26 мая СМИ сообщили, что за словами Архимандрита Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывшего руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилла (Говорун) что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, но процесс его рецепции (восприятия) другими Церквями может быть длительным.

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