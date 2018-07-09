Политика На саммите "Украина-ЕС" напомнили о главном условии безвиза

2018-07-10 07:30 327

 

Совместное заявление саммита Украина-ЕС содержит напоминание о важности борьбы с коррупцией для сохранения действия безвизового режима. Об этом говорится в совместном заявлении саммита.

"Мы напомнили о важности дальнейшего соблюдения "индикаторов", которые позволили ввести визовую либерализацию, и приняли к сведению оценку и рекомендации, содержащиеся в первом докладе комиссии в рамках механизма приостановления визового режима", - говорится в совместном заявлении президентов Украины, Европейского совета и Европейской комиссии, передает "УП".

Отдельно лидеры отметили необходимость дальнейшего укрепления необходимой независимости и полной эффективности ключевых антикоррупционных институтов. Также в документе напоминается, что План действий визовой либерализации содержал не только антикоррупционный раздел.

Лидеры Украины и ЕС в совместном заявлении "подтвердили обязательства сотрудничать в борьбе против терроризма и организованной преступности, развивать интегрированное управление границами и обмениваться передовым опытом" – реформы в этих сферах также были требованием ПДВЛ.

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