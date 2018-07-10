Политика Волкер: Украинская армия стреляет на Донбассе, защищаясь

2018-07-10 16:30 315

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявляет, что у украинской армии есть право открывать огонь в собственной стране.

Об этом он сказал в интервью Bild, отвечая на вопрос, что, согласно отчетам ОБСЕ, огонь на Донбассе ведут, как боевики, так украинские военные, сообщают "Новости Донбасса".

"Конечно, украинцы стреляют в бою, но вы должны иметь в виду, что все происходит на территории Украины. Нормально, что страна имеет своих солдат в своем государстве. И ненормально для одной страны иметь своих солдат в другом государстве. Это ситуация на Востоке Украины", - сказал Волкер.

Он отметил, что есть некоторые нарушения прекращения огня с украинской стороны.

"Но подавляющее большинство и наиболее серьезные нарушения случаются на оккупированной Россией территории", - подчеркнул американский спецпредставитель.

Он добавил, что существуют разновидности нарушений прекращения огня.

"Если вы защищаете поселок в вашей стране, и вы попадаете под минометный огонь, это одно нарушение. Если вы тогда отстреливаетесь в направлении, откуда велся обстрел, это тоже нарушение. Это характер фразы "обе стороны". Это достаточно точно, но это также искажает природу проблемы", – пояснил Волкер.