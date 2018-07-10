Политика Министр обороны Полторак получил за июнь 71 тысячу гривен зарплаты

2018-07-10 15:30 123

 

Заработная плата министра обороны Степана Полторака за июнь составила 71,4 тысячи гривен, его заместителей - от 49,9 тысяч до 52,8 тысяч гривен, государственного секретаря министерства - 75,9 тысяч гривен.

Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответ Министерства обороны на запрос.

В частности, денежное обеспечение министра составило 71 360 гривен, в том числе 16 тысяч гривен - должностной оклад и 1 760 гривен - оклад за звание.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака составила 52,8 тысячи гривен, заместителей Игоря Павловского - 49,9 тысячи гривен, Олега Шевчука - 49,9 тысячи гривен, Анатолия Петренко - 49,9 тысяч гривен и госсекретаря Александра Дубляна - 75,9 тысяч гривен.

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