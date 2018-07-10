Политика После скандала с Видой в Украине призывают включить фразу "Слава Украине" в эмблему сборной

2018-07-10 14:00 216

Андрей Садовый в соцсетях призвал ФФУ нанести на эмблему сборной фразу "Слава Украине!"

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что Федерация футбола Украины (ФФУ) должна разместить лозунг "Слава Украине" на эмблеме национальной сборной. Так он отреагировал на скандал вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 записали видео с выкриком "Слава Украине". Позднее Вида заявил, что это была шутка, и был предупрежден, а Вукоевича отстранили от работы со сборной и оштрафовали.

"Теперь ФФУ должна включить лозунг "Слава Украине!" в официальную эмблему национальной команды, – написал на своей странице в Facebook Садовый.

Ранее мы писали, что в скандал с Домагоем Видой на ЧМ-2018 вмешалась Украина. В ФФУ написали письма главам ФИФА и УЕФА, чтобы объяснить значение приветствия "Слава Украине!".

Также стало известно, что знаменитый шахматист Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией и вступился за Домагоя Виду. Если бы Вида сказал "Хайль, Путин!", то его бы наградили, считает Каспаров.

Кстати, украинцы вступились за Виду и обвалили рейтинг страниц ФИФА в соцсетях. Официальная страница ФИФА в Facebook стремительно упала в рейтинге до позиции 1.3 звезды из пяти возможных. За последние дни на странице появились десятки тысяч негативных оценок с комментариями "Слава Украине!" на разных языках, объяснением значения этой патриотической фразы, а также поддержкой Домагоя Виды.