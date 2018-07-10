Спорт Вукоевич отказался от денег ФФУ и сам заплатит штраф за Слава Украине!

2018-07-10 21:00 201

 

Экс-член делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018, лишившийся аккредитации после скандала со "Слава Украине", и менеджер "Динамо Киев" Огнен Вукоевич сам заплатит штраф от ФИФА, которая присудила ему наказание в 15 тысяч швейцарских франков.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Ранее стало известно, что Федерация футбола Украины компенсирует хорвату Вукоевичу штраф FIFA и позовет его на работу, но Огнен

"Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку.

Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то что у меня действующий контракт с клубом.

После ЧМ-2018 я возвращаюсь в "Динамо", у меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с "Шахтером".

Еще по теме

"Ее все любят!" Известный российский актер оправдал "Слава Украине!"

2018-07-10 14:30 417

После скандала с Видой в Украине призывают включить фразу "Слава Украине" в эмблему сборной

2018-07-10 14:00 336

видео Хорваты извинились за футболистов, кричавших "Слава Украине"

2018-07-10 10:30 372

"Для моих друзей из Украины": экс-динамовец отреагировал на отчисление из сборной Хорватии

2018-07-10 09:30 462

Еще новости в разделе "Спорт"

Вукоевич отказался от денег ФФУ и сам заплатит штраф за Слава Украине!

2018-07-10 21:00 201

Франция - Бельгия: Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2018

2018-07-10 19:00 291

Эрмитажный кот предсказал победителя сегодняшнего полуфинала ЧМ-2018

2018-07-10 13:00 330

видео Хорваты извинились за футболистов, кричавших "Слава Украине"

2018-07-10 10:30 372
Все статьи раздела "Спорт"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Вукоевич отказался от денег ФФУ и сам заплатит штраф за Слава Украине! 2018-07-10 21:00 201
Франция - Бельгия: Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2018 2018-07-10 19:00 291
Эрмитажный кот предсказал победителя сегодняшнего полуфинала ЧМ-2018 2018-07-10 13:00 330
видео Хорваты извинились за футболистов, кричавших "Слава Украине" 2018-07-10 10:30 372

Лента

22:00 Супрун напомнила украинцам об опасностях использования смартфонов
21:30 Украинцы теперь смогут обменивать земельные участки
21:00 Вукоевич отказался от денег ФФУ и сам заплатит штраф за Слава Украине!
20:30 Джорджа Клуни на скутере сбила машина
20:30 Цена на доллар летит: удержится ли гривна и что будет с курсом
видео 19:30 Это надо видеть. Лукашенко спел на концерте Повалий в России
19:00 Франция - Бельгия: Прогноз букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2018
18:30 Трамп назвал своих советников глупыми в телефонном разговоре с Путиным – СМИ
18:00 Спасение детей в Таиланде: дайверы отказались от субмарины Маска
17:30 Миру предрекли кризис: какие валюты лучше закупать