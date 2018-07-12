Политика В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку

2018-07-12 15:30 165

 

Союзники по НАТО призвали Украину наилучшим образом использовать инструменты, имеющиеся в распоряжении Комиссии Украина-НАТО, в частности ежегодную национальную программу сотрудничества (РНП), а также реформировать Службу безопасности. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина НАТО в Брюсселе в четверг, 12 июля. Об этом сообщает Корреспондент.

В НАТО приветствовали "значительный прогресс в проведении реформ, в частности недавнее принятие закона о Высшем антикоррупционном суде и закона О национальной безопасности.

"Последний закон является долгожданным и важным шагом в приближении украинского сектора безопасности и обороны к евроатлантическим стандартам и практике. Союзники по НАТО призвали Украину выполнить положения Закона в целях укрепления гражданского контроля и демократического надзора над сектором безопасности и обороны в Украине", - говорится в документе.

Альянс призывает Украину "к дальнейшему наращиванию потенциала в сфере командования и контроля, планирования и составления бюджета, улучшению военного образования, а также обеспечению своевременной реформы служб безопасности".

Что касается закона об образовании, принятого в сентябре 2017 года, то союзники призвали Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии, Украина заявила о своей готовности сделать это.

"Успех реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией и содействие инклюзивности избирательного процесса, основанного на демократических ценностях, уважении прав человека, национальных меньшинств и верховенства права, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий", - говорится в документе.

Еще по теме

В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе

2018-07-12 17:00 219

Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня"

2018-07-12 15:00 147

Трамп собрал лидеров стран-членов НАТО и пригрозил возможным выходом из Альянса – СМИ

2018-07-12 14:00 240

Россия должна отвести свои войска с востока Украины - генсек НАТО

2018-07-12 11:00 261

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма

2018-07-12 17:30 219

В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе

2018-07-12 17:00 219

Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе

2018-07-12 16:30 174

В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку

2018-07-12 15:30 165
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма 2018-07-12 17:30 219
В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе 2018-07-12 17:00 219
Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе 2018-07-12 16:30 174
В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку 2018-07-12 15:30 165

Лента

фото 18:00 Пользователи сети заметили у Путина силиконовые импланты
17:30 Трамп рассказал, как относится к аннексии Крыма
17:00 В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе
16:30 Порошенко провел переговоры с Дудой в Брюсселе
16:00 В Кремле назвали сложной грядущую встречу Трампа и Путина
15:30 В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку
15:00 Трамп заявил, что страны НАТО увеличат расходы на оборону до "небывалого уровня"
14:30 Супрун объяснила украинцам, почему обязательно нужно завтракать
14:00 Трамп собрал лидеров стран-членов НАТО и пригрозил возможным выходом из Альянса – СМИ
13:30 Украинский дайвер рассказал об участии в спасении детей в Тайланде