Политика В НАТО призвали Украину поставить "под демократический контроль" СБУ и оборонку

2018-07-12 15:30 165

Союзники по НАТО призвали Украину наилучшим образом использовать инструменты, имеющиеся в распоряжении Комиссии Украина-НАТО, в частности ежегодную национальную программу сотрудничества (РНП), а также реформировать Службу безопасности. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Грузия-Украина НАТО в Брюсселе в четверг, 12 июля. Об этом сообщает Корреспондент.

В НАТО приветствовали "значительный прогресс в проведении реформ, в частности недавнее принятие закона о Высшем антикоррупционном суде и закона О национальной безопасности.

"Последний закон является долгожданным и важным шагом в приближении украинского сектора безопасности и обороны к евроатлантическим стандартам и практике. Союзники по НАТО призвали Украину выполнить положения Закона в целях укрепления гражданского контроля и демократического надзора над сектором безопасности и обороны в Украине", - говорится в документе.

Альянс призывает Украину "к дальнейшему наращиванию потенциала в сфере командования и контроля, планирования и составления бюджета, улучшению военного образования, а также обеспечению своевременной реформы служб безопасности".

Что касается закона об образовании, принятого в сентябре 2017 года, то союзники призвали Украину полностью выполнить рекомендации и выводы Венецианской комиссии, Украина заявила о своей готовности сделать это.

"Успех реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией и содействие инклюзивности избирательного процесса, основанного на демократических ценностях, уважении прав человека, национальных меньшинств и верховенства права, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий", - говорится в документе.