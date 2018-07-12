Политика Макрон обсудит с Путиным Украину и Минские договоренности

2018-07-12 20:00 144

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ходе предстоящего визита в РФ обсудить с российским президентом Владимиром Путиным тему Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В воскресенье наши переговоры будут нацелены на то, чтобы поднять эти вопросы", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что считает важной тему Украины, Минских договоренностей и деэскалации в восточноевропейском регионе в целом. Президент Франции, по его словам, не видит возможности отказываться от Минских договоренностей.

Эммануэль Макрон намерен также затронуть вопрос разоружения. Он рассказал, что об этом планирует поговорить с Путиным и Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки.

Французский лидер отметил, что выступает за диалог с Россией. Но при этом подчеркнул, что западные демократии "не должны отказываться от наших принципов".