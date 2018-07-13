Политика Информация о смерти Олега Сенцова проверяется – Денисова

2018-07-13 11:00 405

По предварительным данным, информация о том, что Олег Сенцов умер, неправдива

В офисе украинского омбудсмена проверяют информацию о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов скончался в российской тюрьме. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, после опубликования в соцсети информации о смерти Сенцова, в офисе украинского омбудсмена связались с "коллегами" в России, и там сообщили, что эта информация неправдива. Но информация дополнительно проверяется.

"Я проверяю эту информацию (о смерти Сенцова – ред.). Но то, что нам сказали в секретариате, в офисе уполномоченной по правам человека РФ Москальковой, Соловьев, который руководитель этого офиса, сказал, что это фейковая информация. Но по нашей просьбе, он сейчас звонит уполномоченному по правам человека Ямало-Ненецкого округа. Есть такой Сак Анатолий Иванович, я когда была в Салехарде, я с ним встречалась и информацию от него получала об Олеге Сенцове, чтобы Сак приехал в колонию Лабытнанги и уточнил информацию. Мы надеемся, что он ее опровергнет", – сообщила Людмила Денисова в комментарии сайту "Сегодня".

Сегодня ночью в соцсети появилась информация о том, что Олег Сенцов умер. Информацию опубликовал некий журналист Всеволод Филимоненко со ссылкой на свои источники.

Напомним, сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года. Несколько дней назад двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что осужденный в России украинский режиссер жив и продолжает голодовку.

Незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.