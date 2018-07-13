Политика Информация о смерти Олега Сенцова проверяется – Денисова

2018-07-13 11:00 405

 

По предварительным данным, информация о том, что Олег Сенцов умер, неправдива

В офисе украинского омбудсмена проверяют информацию о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов скончался в российской тюрьме. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, после опубликования в соцсети информации о смерти Сенцова, в офисе украинского омбудсмена связались с "коллегами" в России, и там сообщили, что эта информация неправдива. Но информация дополнительно проверяется.

"Я проверяю эту информацию (о смерти Сенцова – ред.). Но то, что нам сказали в секретариате, в офисе уполномоченной по правам человека РФ Москальковой, Соловьев, который руководитель этого офиса, сказал, что это фейковая информация. Но по нашей просьбе, он сейчас звонит уполномоченному по правам человека Ямало-Ненецкого округа. Есть такой Сак Анатолий Иванович, я когда была в Салехарде, я с ним встречалась и информацию от него получала об Олеге Сенцове, чтобы Сак приехал в колонию Лабытнанги и уточнил информацию. Мы надеемся, что он ее опровергнет", – сообщила Людмила Денисова в комментарии сайту "Сегодня".

Сегодня ночью в соцсети появилась информация о том, что Олег Сенцов умер. Информацию опубликовал некий журналист Всеволод Филимоненко со ссылкой на свои источники.

 

Напомним, сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года. Несколько дней назад двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что осужденный в России украинский режиссер жив и продолжает голодовку.

Незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова могут включить в список по обмену политзаключенных Кремля на осужденных в Украине россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Еще по теме

Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии

2018-07-13 14:30 150

Мама Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

2018-07-13 13:00 195

Бабченко предложил обменять себя на Сенцова

2018-07-03 20:30 771

Москалькова не будет просить Путина о помиловании Сенцова

2018-06-27 22:00 942

Еще новости в разделе "Политика"

Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии

2018-07-13 14:30 150

видео Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой

2018-07-13 13:30 234

Мама Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

2018-07-13 13:00 195

видео В центре Киева нардеп подрался с министром энергетики

2018-07-13 12:30 375
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии 2018-07-13 14:30 150
видео Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой 2018-07-13 13:30 234
Мама Сенцова попросила Путина помиловать ее сына 2018-07-13 13:00 195
видео В центре Киева нардеп подрался с министром энергетики 2018-07-13 12:30 375

Лента

15:00 Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах
14:30 Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии
14:00 Стало известно, кто рассудит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия
видео 13:30 Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой
13:00 Мама Сенцова попросила Путина помиловать ее сына
видео 12:30 В центре Киева нардеп подрался с министром энергетики
12:00 ВР включила в повестку дня законопроекты о снижении стоимости растаможки "евроблях"
11:30 Гройсман пообещал "евробляхерам", что полиция не будет их кошмарить
11:00 Информация о смерти Олега Сенцова проверяется – Денисова
10:30 Надежду Савченко могут освободить из-под стражи