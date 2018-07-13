Политика Мама Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

2018-07-13 13:00 195

 

Мама украинского режиссера Олега Сенцова Людмила обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Соответствующий документ был обнародован на сайте издания "Эхо Москвы".

Людмила Сенцова отметила, что не хочет убеждать Путина в невиновности своего сына и вообще не может судить о степени его вины, но уверена, что он никого не убивал. Она также напомнила, что уже четыре года дети кинорежиссера живут без отца, а младший сын еще и аутизмом страдает.

Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 
от Сенцовой Людмилы Георгиевны

ХОДАТАЙСТВО О ПОМИЛОВАНИИ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я обращаюсь к Вам с просьбой о помиловании моего сына Олега Геннадьевича Сенцова, 1976 г.р., осужденного российским судом на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества.

Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома.

22 июня 2018 г. Подпись: Сенцова Л.Г.

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