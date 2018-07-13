Политика Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии

2018-07-13 14:30 315

 

В сети появились первые за два года кадры, на которых можно увидеть Олега Сенцова в заточении.

Видео опубликовало "Крым.Реалии".

"Уникальные кадры – впервые за два года можно увидеть Олега Сенцова в заточении. Вот так он выглядел примерно месяц назад, в восемнадцатый день голодовки", - комментирует издание.


 

Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил его к 20 годам строгого режима. Сенцова удерживают в колонии "Белый медведь" в российском Заполярье. 

14 мая 2018 года украинец начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

 

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