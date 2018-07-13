Политика Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко

2018-07-13 17:00 210

 

На востоке не замороженный конфликт, а горячая война из-за РФ, и это общая позиция стран, которые дали гарантии безопасности Украине, заявил президент

Основная задача возможной миротворческой миссии под эгидой ООН в Донбассе - остановить боевые действия и обеспечить вывод российских гибридных войск из Украины. Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью каналу France 24, пишет пресс-служба главы государства.

"Миротворцы не должны возвращать украинский суверенитет: мы можем сделать это посредством политического процесса. Они должны вернуть мир на эту землю, остановить убийства. Присутствие миротворцев поможет нам вывести с этой территории российские войска, танки и артиллерию", - сказал он.

Порошенко посетовал, что развертывание такой миссии невозможно, пока страна-оккупант Россия блокирует этот вопрос в Совбезе ООН.

"...И Россия должна объяснить всему миру, почему она против. Миротворцы придут туда, будут защищать местных жителей и создадут политические и оборонные предпосылки для выполнения минских соглашений. У нас есть гарантии безопасности со стороны России по Будапештскому меморандуму, у нас есть подпись России под минскими соглашениями, у нас есть российская ответственность", - подчеркнул президент.

По его словам, "впервые продемонстрировано в документах недавнего саммита НАТО, что к этой ситуации (в Донбассе, - ред.) привели агрессивные действия России".

Еще по теме

В НАТО сделали важное заявление по миротворцам на Донбассе

2018-07-12 17:00 1722

Жители Донбасса говорят, что это не их конфликт, - ОБСЕ

2018-07-09 15:30 1113

Порошенко: Миротворцы ООН помогут провести местные выборы в ОРДЛО

2018-06-20 19:30 1921

Курт Волкер озвучил окончательную позицию США по вводу миротворцев ООН на Донбасс

2018-06-14 08:11 1778

Еще новости в разделе "Политика"

Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление

2018-07-13 17:30 240

Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко

2018-07-13 17:00 210

Появилось видео, как евробляхеры общались с сыном Порошенко

2018-07-13 16:30 363

Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии

2018-07-13 14:30 300
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление 2018-07-13 17:30 240
Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко 2018-07-13 17:00 210
Появилось видео, как евробляхеры общались с сыном Порошенко 2018-07-13 16:30 363
Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии 2018-07-13 14:30 300

Лента

18:00 Где не селиться в отеле: назван самый опасный этаж
17:30 Усик — Гассиев: россиянин сделал неожиданное проукраинское заявление
17:00 Что миротворцы будут делать с жителями Донбасса: мнение Порошенко
16:30 Появилось видео, как евробляхеры общались с сыном Порошенко
16:00 ФИФА отчиталась по допинг-пробам на ЧМ-2018
ВАЖНО! 15:30 Рада приняла законы по "растаможке" автомобилей на еврономерах
15:00 Уставший от саммита: Юнкер едва держался на ногах
14:30 Уникальные кадры: опубликовано первое за 2 года видео Сенцова в колонии
14:00 Стало известно, кто рассудит финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия
видео 13:30 Появилось новое видео с наездом внедорожника Пинзеника на "евробляхера" под Радой