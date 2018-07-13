Политика В НАТО отмежевались от конфликта Венгрии и Украины

2018-07-13 22:00 201

Альянс не может повлиять на позицию Венгрии, поскольку по правилам даже одна страна-член НАТО может блокировать любой вопрос

Украина и Венгрия должны сами решить свои расхождения относительно закона об образовании. Альянс не будет вмешиваться в этот процесс. Об этом заявил на брифинге председатель Представительства НАТО в Украине Александер Винников, сообщает "Укринформ".

"Венгрия является ценным партнером НАТО, а Украина – важный партнер НАТО. И поэтому в интересах всех сторон – разрешить эту ситуацию. Позиция Альянса относительно закона об образовании остается неизменной. Украина должна полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", – сказал Винников.

Он заметил, что Альянс не может повлиять на позицию Венгрии, поскольку по правилам даже одна страна-член НАТО может блокировать любой вопрос, поэтому важной стратегией Альянса, является нахождение консенсуса по любым вопросам.

"Никто из стран Альянса не заинтересован, чтобы ситуация недоразумения продолжалась между Украиной и Венгрией. Мы надеемся, что страны достигнут взаимопонимания", – сказал председатель Представительства НАТО в Украине.

Ранее в Киеве признали, что Венгрия успешно блокирует важные встречи Украины и НАТО.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.