Мир видео Трамп встретился с Елизаветой ІІ: не обошлось без конфуза

2018-07-14 10:00 225

 

Президент США Дональд Трамп во время первого официального визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II.

Дональда Трампа с женой Меланией британский монарх принял в своей загородной резиденции – Виндзорском замке.

92-летняя Елизавета II ожидала американских гостей во дворе замка, куда примерно в 17:00 по британскому времени въехала кавалькада главы Белого дома.

Трамп с женой пожали руки королю, после чего президент США отправился с Елизаветой II в обход вокруг строя гвардейцев.

Не обошлось без курьезного момента. Во время обхода Трамп смутил королеву резкой остановкой. На видео видно, как Елизавета что-то рассказывает и показывает в направлении гвардейцев, глава Белого дома сначала идет впереди нее, а потом резко останавливается, Елизавете от неожиданности приходится "бродить" за спиной у Трампа.

Смотрите видео, как Дональд Трамп смутил королеву Елизавету II во время совместного обхода:

 

 

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