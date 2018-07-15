Политика В Москве пригрозили Усику судом, если тот не явится на бой с Гассиевым

2018-07-15 06:30 345

 

В российской федерации бокса пригрозили судом украинскому боксеру Александру Усику, если тот откажется выходить на бой с Муратом Гассиевым.

О возможности срыва этого поединка заявила сегодня украинская сторона. Менеджеры Усика обвинили Москву в создании проблем для приезда боксера в Россию.

На это генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил, что срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) может повлечь серьезные последствия.

"Контракты боксеров с WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже затрачено приличное количество средств. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика", - сказал Кремлев в интервью ТАСС.

Бой Усик-Гассиев запланирован на 21 июля.

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