Политика Путин признался, в чем именно не совпадают позиции России и США по Крыму

2018-07-16 20:30 300

 

После встречи президентов во время пресс-конференции у Владимира Путина спросили о ситуации с Крымом.

"Президента Трампа позиция по Крыму известна, он ее придерживается - он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российский Федерации. У нас другая точка зрения: мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций", - сказал Владимир Путин.

"Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все", - добавил глава российского государства.

Напомним, мы в онлайн репортаже собрали все что касалось американо-российского саммита в Хельсинки.

Также мы сообщали, что Путин сказал Трампу, что готов сохранить транзит газа через Украину.

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