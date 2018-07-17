Украина Газовые переговоры в Берлине: о чем договорились Украина, Россия и ЕС

2018-07-17 18:00 270

Многосторонняя встреча была организована для обсуждения будущего транзита российского газа через Украину

Во вторник, 17 июля, в Минэкономики Германии глава министерства Петер Альтмайер, замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики РФ Александр Новак провели трехсторонние предварительные консультации по газу.

Как сообщил Альтмайер, Россия, Украина и ЕС в ходе консультаций договорились разработать график дальнейших встреч в рамках переговоров о транзите российского газа через Украину.

"Сегодня был важный момент, представители ЕС, Украины и России при участии Германии обсудили будущее газового транзита через Украину", – рассказал немецкий министр.

Шефчович в свою очередь заявил, что организация трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросам транзита российского газа через Украину показывает желание участников переговоров добиться общего приемлемого решения.

По его словам, такая встреча послужила для того, чтобы стороны могли определиться с частотой будущих переговоров и с их основными темами. Так, со слов российского министра уже известно, что одной из тем для дальнейшего обсуждения будет экспертная оценка потребности Евросоюза в российском газе.

"Мое предложение заключается в том, чтобы собрать наших экспертов после летней паузы – с тем, чтобы позже, в октябре, провести нашу встречу", – сообщил Шефчович.

Отметим, 16 июля президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ может сохранить транзит газа через Украину. Российский президент назвал своим условием продления транзитного контракта с Украиной некое "урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

Напомним, в конце февраля завершился спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Разбирательства шли с 2014 года. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров – на поставку и на транзит газа – "Газпром" должен выплатить Украине 2,56 млрд долларов. Решение суда по контракту на поставки газа РФ уже оспорила в судебном порядке.

После этого "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке. Вскоре поле этого замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров при посредничестве Евросоюза.

Отметим, на пресс-конференции 16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе европейского газового рынка США настроены на жесткую конкуренцию с Россией. Россия надеется нарастить влияние на рынок ЕС с помощью "Северного потока – 2", однако Трамп дал понять, что Вашингтон будет решительно противодействовать строительству газопровода – очевидно, поддерживая свои проекты по поставкам сжиженного газа в Европу.