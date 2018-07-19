Политика В конгресс США внесли законопроект, блокирующий строительство "Северного потока-2"

2018-07-19 12:13 108

Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррасо внес в конгресс США законопроект о введении санкций против газопровода "Северный поток-2". 

"Мы видели, как Россия в прошлом использовала свой природный газ как геополитическое оружие. Она угрожает другим странам, вымогает у них деньги и запугивает. С этим новым трубопроводом Россия стремится сделать Германию и остальную Европу еще более зависимыми", - заявил сенатор.

Он пояснил, что энергетическая и национальная безопасность - это одно и тоже, поэтому "в интересах национальной безопасности США" помочь союзникам уменьшить зависимость от российской энергетики. Также сенатор упомянул об Украине:

"Путин фактически прекратил поставки природного газа в Украину в 2006, 2009 году и 2014 году. Он вторгся в Украину и аннексировал Крым, чтобы отрезать доступ к природным газам и нефтяным ресурсам. Это та модель, которую Путин использует в качестве оружия. Лучшая защита от этого оружия заключается в том, чтобы страны Европы имели энергетическое разнообразие и безопасность".

Ранее на встрече с Трампом в Хельсинки Путин сообщил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока - 2".

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