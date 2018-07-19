Курьезы фото Ким Кардашьян без рекламы за 5 минут заработала пять миллионов долларов

2018-07-20 20:28 174

Американская звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашьян всего за 5 минут заработала на продаже своего нового парфюма KKW Beauty пять миллионов долларов.

Выпуск духов спровоцировал настоящий ажиотаж у фанатов знаменитости. По информации Yahoo Entertainment, линейка включила три аромата: Kimoji Peach, Kimoji Cherry и Kimoji Vibes.

При этом на рекламу нового продукта Кардашьян не стала тратиться вообще. Единственным маркетинговым ходом стала рассылка нескольких экземпляров парфюма сестрам, которые опубликовали подарки в своих Instagram stories.

Напомним, бренд KKW Beauty был основан Ким Кардашьян в 2017 году. При этом изначально она выпустила лишь хайлайтеры и средства для контуринга. На продуктах бренда в первый же день знаменитость заработала около 14 миллионов долларов.