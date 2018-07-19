Политика В Украине сделали громкое заявление о планах Кремля по заселению Крыма

2018-07-19 19:35 270

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев заявил о планах российских властей заселить аннексированный Крым бурами-африканцами европейского происхождения.

Об этом сообщает Укринформ.

Бариев отметил участившиеся случаи нападения на крымских татар как со стороны российских силовиков, так и со стороны асоциальных элементов и связал это с попытками оккупантов вытеснить коренной народ полуострова.

"Мы проводили анализ и есть информация, что сегодня РФ активно ведет работы по замещению населения (в Крыму). В частности, в июне были там представители такого народа как буры-африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос сейчас, чтоб этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма", - заявил представитель Меджлиса.

Также он добавил, что заинтересованность буров в переселении в Крым может быть связана с проблемностью их пребывания в ЮАР на данный момент.