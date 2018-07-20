Мир Минбезопасности Британии опровергло прорыв в расследовании дела Скрипалей

2018-07-20 14:45 240

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что у полиции есть сведения о подозреваемых в отравлении бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Свое мнение он высказал в Twitter под сообщением Press Association, которая обнародовала эту информацию.

ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ ОРГАНИЗОВАЛА ЖЕНЩИНА-ОФИЦЕР РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ

"Я думаю, эта новость относится к группе"неправильно информированных и диких спекуляций", - написал Уоллес.

НЕОЖИДАННЫЕ ДЕТАЛИ НОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ "НОВИЧКОМ" В СОЛСБЕРИ

Ранее сообщалось, что британская полиция вышла на конкретных виновников покушения на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. Сообщалось, что все подозреваемые являются россиянами.

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