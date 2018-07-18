Мир Отравление Скрипалей в Солсбери организовала женщина-офицер российской разведки

2018-07-19 11:12 201

Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) организовала группа из шести человек во главе с женщиной из разведки.

"Имеет смысл, что женщина-офицер, возможно, была частью команды, играя ключевую роль", - сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

Предположение появилось после того, как брат пострадавшего в Эймсбери сообщил, что нервно-паралитическое вещество содержалось во флаконе от духов.

НЕОЖИДАННЫЕ ДЕТАЛИ НОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ "НОВИЧКОМ" В СОЛСБЕРИ

Напомним, произошел новый случай отравления под Солсбери, похожего на отравление экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Были обнаружены без сознания мужчина и женщина в возрасте 40 лет. Оба являются гражданами Великобритании.

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В Скотланд-Ярде заявили, что они были отравлены паралитическим веществом "Новичок" после контакта с зараженным предметом. Позже стало известно, что женщина, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери, умерла.