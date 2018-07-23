Украина фото На трассе под Киевом новое смертельное ДТП с участием фуры

2018-07-23 10:41 156

На трассе Киев-Харьков легковой автомобиль Ford Mondeo врезался в фуру, погибли два человека. Авария произошла вчера возле г.Березань Барышевского района Киевской области, сообщили в полиции.

"52-летний житель г.Запорожье, водитель автомобиля Ford Mondeo, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF, который был припаркован в специально отведенном месте", – уточнили правоохранители.

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В результате столкновения от полученных многочисленных телесных повреждений погибли двое пассажиров автомобиля Ford - 73-летняя мать водителя и его 10-летняя дочь.

По данным полиции, водитель Ford попал в лужу на повороте, из-за чего автомобиль откинуло на грузовик.

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