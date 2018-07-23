Украина Следователи выяснили причину смертельного ДТП с маршруткой в Житомирской области

2018-07-23 14:45 144

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, следователи установили, что маршрутка, в которой погибли 10 человек, выехала в рейс неисправной.

Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

ПОД ЖИТОМИРОМ ДТП С МАРШРУТКОЙ И ФУРОЙ - ПОГИБЛИ 10 ЧЕЛОВЕК

Владелец маршрутки уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ МАРШРУТКА ТАРАНИЛА СТОЯЩУЮ ФУРУ, МНОГО ПОГИБШИХ И РАНЕННЫХ

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