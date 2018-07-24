Политика "Похорон Олега не будет, не дождетесь", - сестра политзаключенного Сенцова

2018-07-25 13:46 129

Двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла свое заявление о предсмертном состоянии брата в Facebook.

"Не говорила я ничего про предсмертное состояние Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала она.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии.

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14 мая 2018 года Сенцов начал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Подавать прошение о помиловании он отказался.

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