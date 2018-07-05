Политика Выяснилось, кто требовал и добился ареста украинского режиссера Олега Сенцова

2018-07-05 11:14 258

Бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская принимала участие в аресте украинского режиссера Олега Сенцова в 2014 году.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил адвокат украинца Дмитрий Динзе. Также он обнародовал протокол судебного заседания в деле Сенцова за май 2014 года, согласно которому, именно Поклонская требовала взять режиссера под стражу, как сторонника Правого сектора.

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Также адвокат опубликовал справки, на основе которых Сенцова арестовали.

 Напомним, 11 мая 2014 года Олега Сенцова задержали российские правоохранители в Симферополе, через неделю его перевели в московский СИЗО. 25 августа 2015 года российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его обвиняют в подготовке терактов в Крыму в мае 2014 года.

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