Политика Генсек Совета Европы намерен любой ценой добиться освобождения Сенцова

2018-06-28 08:10 171

Обмен заключенными между Украиной и Россией может стать одним из методов деэскалации конфликта.

Как заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, об этом говорил об этом в ходе своего недавнего визита в Москву.

"В первую очередь, этот вопрос я поднимал в связи с господином Сенцовым, но также говорил о ситуации по всем остальным заключённым с обеих сторон. Я буду продолжать эту работу", - сказал генсек, отвечая на вопрос представителя украинской делегации Алексея Гончаренко.

"НЕ ПОЛОЖЕНО", - У ПУТИНА ОТВЕТИЛИ НА ПРОШЕНИЕ ЯГЛАНДА 

При этом Ягланд сказал, что не знает об отказе Кремля на его письмо президенту России с призывом освободить Олега Сенцова из гуманитарных соображений.

"Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы две стороны предпринимали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, будь то на словах или при помощи оружия, или гибридные войны", - сказал генсек.

ГЕНСЕК СЕ ПОДАЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРОШЕНИЕ ПУТИНУ О ПОМИЛОВАНИИ СЕНЦОВА

Он также подчеркнул, что нынешние встречи и контакты с участием омбудсменов России и Украины происходят по его инициативе.

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