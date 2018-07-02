Политика Порошенко обратился к Путину по поводу освобождения режиссера Олега Сенцова

2018-07-02 09:40 258

Президент Украины  заявил, что все мировое сообщество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, удерживающихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах. 

"Мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, заключеных в тюрьму в РФ и на оккупированных территориях", - говорит Порошенко.

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По его словам,  Олег Сенцов сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт и "только за то, что он любит Украину".

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Основное его требование - освободить всех украинцев-политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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