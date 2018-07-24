Политика В Кремле рассказали о предложении США по визиту Путина в Вашингтон в конце года

2018-07-24 20:00 141

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что американская сторона предложила провести новую встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце 2018 года в Вашингтоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ccылкой на ТАСС.

Он отметил, что в ходе встречи в Хельсинки президенты двух стран согласились во мнении о полезности и необходимости продолжения их двусторонних контактов.

"Конкретно в Хельсинки вопрос об организации будущих контактов не обсуждался, но спустя несколько дней американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года", - сообщил помощник президента РФ.

"Это предложение было передано помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, Трамп также неоднократно в своих выступлениях затрагивал этот вопрос. Что касается практической подготовки новой встречи, то такая работа пока еще не начиналась", - добавил он.

При этом Ушаков не исключил, что встреча лидеров России и США может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп приглашает президента России Владимира Путина посетить Вашингтон осенью.