Курьезы фото Разгоняя протесты фермеров полиция отравила газом участников велогонки «Тур де Франс»

2018-07-27 10:13 246

Во французском департаменте Од фермеры заблокировали дорогу и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Пикантность ситуации в том, что из-за этого был сорван этап знаменитой велогонки «Тур де Франс» . От слезоточивого газа случайно пострадали несколько именитых спортсменов.

По словам полиции, фермеры организовали протест, потому что «хотели, чтобы их услышал министр сельского хозяйства Франции Стефан Траверт».

Они заблокировали дорогу и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Гонку «Тур де Франс» остановили, потому что организаторы хотели, чтобы газ рассеялся и гонщики не пострадали. После 15-минутного перерыва, соревнования возобновились.

Слезоточивый газ случайно попал в глаза некоторым гонщикам. Среди них четырехкратный чемпион гонки Кристофер Фрум, двукратный олимпийский чемпион Герайнт Томас и трехкратный чемпион мира Петер Саган.

Еще по теме

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-07-27 08:39 459976

В Украине до осени не будут пересматривать цены на газ

2018-07-26 19:00 633

Почти выклянчили: У Гройсмана завершают переговоры по новому кредиту МВФ

2018-07-25 09:10 807

Транзит газа через Украину: Путин дал обещание

2018-07-16 20:00 756

Еще новости в разделе "Курьезы"

фото Разгоняя протесты фермеров полиция отравила газом участников велогонки «Тур де Франс»

2018-07-27 10:13 246

фото В Одесской области сбежавшая из зоопарка стая обезьян грабит дачников

2018-07-23 14:13 882

фото Ким Кардашьян без рекламы за 5 минут заработала пять миллионов долларов

2018-07-20 20:28 1074

фото В России дождь разрушил и смыл стадион, построенный к ЧМ-2018

2018-07-17 10:41 1743
Все статьи раздела "Курьезы"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

фото Разгоняя протесты фермеров полиция отравила газом участников велогонки «Тур де Франс» 2018-07-27 10:13 246
фото В Одесской области сбежавшая из зоопарка стая обезьян грабит дачников 2018-07-23 14:13 882
фото Ким Кардашьян без рекламы за 5 минут заработала пять миллионов долларов 2018-07-20 20:28 1074
фото В России дождь разрушил и смыл стадион, построенный к ЧМ-2018 2018-07-17 10:41 1743

Лента

14:13 В Украине хотят запустить два новых скоростных маршрута "Интерсити"
КАРТА 13:44 Хлебное перемирие нарушено: На Донбассе погиб украинский солдат
13:16 Из-за неплатежей и долгов бюджет ООН практически опустел
12:43 ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку и принять лечение
12:15 Какие улицы Киева перекроют из-за массовых мероприятий ко Дню Крещения Руси
КАРТА 11:42 Сегодня в Украине снова грозы, проливные дожди и жара до +34°C
11:14 Дочь президента США объявила о закрытии своего бренда одежды Ivanka Trump
видео 10:41 Киев отмечает 1030-летие Крещения Руси: В Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь
10:29 Новинский - Церковь живет по своим законам, поэтому Томоса не будет
фото 10:13 Разгоняя протесты фермеров полиция отравила газом участников велогонки «Тур де Франс»