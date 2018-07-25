Курьезы фото Разгоняя протесты фермеров полиция отравила газом участников велогонки «Тур де Франс»

2018-07-27 10:13 246

Во французском департаменте Од фермеры заблокировали дорогу и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Пикантность ситуации в том, что из-за этого был сорван этап знаменитой велогонки «Тур де Франс» . От слезоточивого газа случайно пострадали несколько именитых спортсменов.

По словам полиции, фермеры организовали протест, потому что «хотели, чтобы их услышал министр сельского хозяйства Франции Стефан Траверт».

Они заблокировали дорогу и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Гонку «Тур де Франс» остановили, потому что организаторы хотели, чтобы газ рассеялся и гонщики не пострадали. После 15-минутного перерыва, соревнования возобновились.

Слезоточивый газ случайно попал в глаза некоторым гонщикам. Среди них четырехкратный чемпион гонки Кристофер Фрум, двукратный олимпийский чемпион Герайнт Томас и трехкратный чемпион мира Петер Саган.