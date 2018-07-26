Политика ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку и принять лечение

2018-07-27 12:43 132

Европейский суд по правам человека призвал осужденного в РФ украинского режиссера Олег Сенцова прекратить голодовку и принять лечение, которое улучшит состояние его здоровья.

Как сообщается в пресс-релизе суда, принято решение, согласно пункту 39 положения ЕСПЧ, указать государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны быть осуществлены безотлагательно.

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Такие временные меры назначают в ситуации, когда есть угроза причинения непоправимого вреда. ЕСПЧ призвал Россию обеспечить Сенцову достойное лечение в медучреждении.

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