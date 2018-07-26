Политика Семьям политзаключенных Украина выплатят по 100 тысяч гривен

2018-07-27 09:12 240

Кабмин Украины выделит по 100 тысяч гривен семьям украинских заключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

"Российская агрессия продолжается. Украинская земля сегодня порабощена. Люди в оккупации. Надо помнить о каждом, кто страдает от ограничения прав, - заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. 

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По его словам, семьям заключенных будет выделено по 100 тыс. грн. Однако, о каком количестве семей идет речь, премьер не уточнил.

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