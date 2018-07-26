Спорт Букмекеры определились с фаворитом матча Юргорден - ФК Мариуполь в Лиге Европы

2018-07-26 19:30 144

 

Футбольный клуб "Мариуполь" первым из украинских клубов начинает борьбу в европейских кубках- во втором раунде квалификации Лиги Европы украинская команда проведет в Швеции первый матч против "Юргордена".

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам поля, сообщает Укринформ.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill оценивает победу "Юргордена" коэффициентом 1,73, успех мариупольцев - 4,50, ничью - 3,55.

Встречу в столице Швеции будет обслуживать бригада арбитров из Чехии во главе с 37-летним Мирославом Зелинкой. Ему будут помогать лайнсмены Ондржей Пеликан и Ян Патак, четвертый арбитр - Эмануэл Марек.

Шведский "Юргорден" - 11-кратный чемпион страны. В прошлом сезоне он завоевал "бронзу" национального первенства и Кубок Швеции.

Матч "Юргорден" - "Мариуполь" начнется на 35-тысячной Tele2 Arena в Стокгольме в 20.00 по киевскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Ответная встреча пройдет на стадионе "Черноморец" в Одессе 2 августа.

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